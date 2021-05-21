Убыток Украины от запуска газопровода «Северный поток — 2» составит пять миллиардов долларов в год. В эту сумму вошли прямые потери от сокращения транзита и удорожание газа для потребителей из-за «удлинения» логистического плеча. При подсчете потерь не учитывался убыток от запуска «Турецкого потока», о котором в Киеве предпочитают не вспоминать.

Как написал украинский финансовый аналитик Алексей Кущ в своей колонке для издания «Главред», страна имела «чудовищную фору» для создания собственного газового хаба, но превратилась в газовый тупик. В результате топливо придется покупать в Германии, Турции и Польше.

«Показательно, что два наших союзника, Турция и Германия, когда дело дошло до их шкурных интересов, тут же забыли про Украину, для которой потеря пяти миллиардов будет существенной. Желание заработать те же пять миллиардов долларов для себя, оказалось сильнее, чем „система ценностей“», — подчеркнул финансист.

По его подсчетам, только на логистической марже Киев мог заработать до 5% ВВП. Сейчас он начнет терять 1-2% ВВП на удлиненном транспортном плече. Алексей Кущ объяснил, что любой рациональный политик выберет между разовой выплатой трех миллиардов долларов в пользу государства и ежегодным доходом страны такого же размера в пользу последнего.

«Рациональный индивид, у которого семья живет за границей, а здесь он просто на „шабашке“, выберет первый вариант. Зачем ему эта страна, если с ней его связывает лишь временный трудовой контракт», — написал финансист.

Аналитик подчеркнул, что добиться создания хаба можно было двумя путями. Не взимать с «Газпрома» выигранные в стокгольмском арбитраже деньги и пережить критику националистов. А также пренебречь недовольством «в одном посольстве» и передать в управление европейских операторов украинскую ГТС.

«Не забываем, что транзит — это кормушка всех наших политических „элит“. То есть, совершить в понимании нашей политической парадигмы „прикре самогубство“. Такой человек прослыл бы в Киеве сумасшедшим. Поэтому у нас выбирают путь презираемых, но понятных в логике своих действий», — резюмировал финансист.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что «Северный поток — 2» стал поводом для борьбы Германии с США за гегемонию в Европе. Немцы хотят получить в свое распоряжение «кран», который заставит остальные страны ЕС зависеть от Берлина.