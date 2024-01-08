Мир 08 января 2024, 13:43 «Украина потеряла свою субъектность». Пушилин — о преемниках Зеленского Пушилин: преемники Зеленского будут действовать по указаниям Запада piqsels

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Не так важно, кто именно станет преемником украинского лидера Владимира Зеленского, потому что любой из них будет делать только то, что скажет Запад. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА «Новости».

По данным Службы внешней разведки России, занять место Зеленского могут главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, руководитель главного управления разведкиукраинского минобороны Кирилл Буданов, глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, бывший советник офиса президента Алексей Арестович*, мэр Киева и боксер Виталий Кличко. Их кандидатуры рассматривают в Брюсселе.

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Как отметил Пушилин, именно эти фамилии слышны, когда говорят о человеке, который теоретически может стать преемником Зеленского. Но все это не важно, уверен глава Донецкой Народной Республики.

«Украина потеряла свою субъектность. Изменение фамилии — будет это Зеленский, Залужный, Кличко, Арестович* или прочий военный преступник — абсолютно неважно, они будут делать ровно то, что будет диктовать Запад», — заявил он.

Ранее кандидатуры вероятных преемников Зеленского обсуждали главы МИД стран Евросоюза в кулуарах встречи, прошедшей в Брюсселе в ноябре. Вскоре у Запада может возникнуть потребность в замене президента Украины Владимира Зеленского. Страны устали от неудачной политики нынешнего украинского лидера, рейтинг которого внутри страны стремительно падает.

Иностранные эксперты говорят о том, что Зеленский должен немедленно уйти в отставку, поскольку он провоцирует конфликт между военачальниками. Сейчас украинский президент находится в безвыходном положении. В конечном итоге он либо потерпит военное поражение, либо станет жертвой националистов.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов