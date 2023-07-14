Мир 14 июля 2023, 14:54 Украина потеряла суверенитет — Орбан Премьер Венгрии Орбан: Украина потеряла суверенитет, конфликт могут закончить США Freepik

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Украинский конфликт завершится тогда, когда этого пожелают США. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

По мнению венгерского политика, Украина уже утратила свой суверенитет, у страны нет денег, военной промышленности, мощностей для производства. По большому счету киевские власти ничего не решают. Все, что есть у Украины, — дали США и их союзники.

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«Если американцы захотят, мир наступит завтра утром. А почему американцы не хотят — это вопрос, над которым думает весь мир», — сказал Орбан.

Политический обозреватель Андрей Перла заявил, что Орбан ведет себя как человек, которому нечего терять, режет правду-матку, писал «Царьград».

Ранее Орбан сказал, что решение Североатлантического альянса не принимать в свой состав Украину — правильное. Иначе бы могла начаться новая мировая война. Он упомянул, что «украинцы агрессивны» и постоянно что-то требуют.

Ранее Венгрия отказалась давать Украине деньги. Вначале страна должна отчитаться о том, куда дела суммы, полученные до этого. Кроме того, Орбан убежден, что нужны переговоры, а не накачка Украины вооружением.