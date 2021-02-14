В ответ на обещание офиса президента Украины выполнить только принципы Минских соглашений, договоренности которых исполнить буквально невозможно, экс-глава Следственного управления СБУ Василий Вовк предсказал потерю Донбасса в ближайшие два месяца.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что Минские договоренности о прекращении огня невозможно выполнить в той редакции, в которой они были подписаны.

«Если мы отказываемся официально от Минских договоренностей, можете быть уверены, что мы в первую очередь теряем за месяц-два всю Донецкую и Луганскую области», — цитирует Василия Вовка РИА «Новости».

Он добавил, что шаги в этом направлении предпримут сами жители региона, а Россия «все сделает красиво» и без участия «зеленых человечков».

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что, если Киев объявит наступление на Донбасс, Украину ждет развал.