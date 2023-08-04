Мир 04 августа 2023, 23:36 Украина потеряет 2 млрд долларов из-за выхода России из зерновой сделки Украина оценила в $2 млрд ущерб от выхода России из зерновой сделки Pxhere

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Украина потеряет два миллиарда долларов выручки в 2023 году из-за выхода России из зерновой сделки. Такую оценку дал глава департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка страны Владимир Лепушинский. Его процитировало украинское издание «Экономическая правда».

Прекращение участия России в продовольственной инициативе, по словам Лепушинского, повлияет на скорость экспорта зерна. То, что не экспортируется в 2023 году, будет продаваться в следующем.

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«И в этом году валютная выручка будет меньше, по нашим оценкам, на два миллиарда долларов», — подчеркнул аналитик.

Украина подготовилась и заложила в базовый сценарий по ВВП «влияние прекращения зерновой сделки». Лепушинский заверил, что экономика страны очень адаптивна. Поэтому Украина продумала альтернативные маршруты поставки зерна, заключил он.

Россия прекратила свое участие в продовольственной инициативе 18 июля, когда истек финальный срок продления подписанных соглашений. МИД заявил, что ответственность за выход страны из зерновой сделки лежит на западных государствах, которые саботировали все попытки ООН выполнять требования российской стороны.