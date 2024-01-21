Мир 21 января 2024, 18:42 Украина построит свою «линию Суровикина» для обороны The Telegraph: Украина приступила к возведению собственной «линии Суровикина»

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Неудачный опыт в ходе провалившегося контрнаступления украинские военные решили использовать для обороны подконтрольной территории перед атакой российских войск. Журналисты The Telegraph заявили о схожести украинской обороны с «линией Суровикина», которая стала для ВСУ непреодолимой преградой.

Новые укрепления появились в районе Лимана и Авдеевки на Донецком направлении, а также около Купянска в Харьковской области. Речь идет о траншеях, рядах бетонных пирамидок, называемых «зубами дракона», и подземных командных центрах.

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«Новые оборонительные сооружения очень напоминают так называемую линию Суровикина — систему траншей, танковых ловушек и опорных пунктов, которые Россия успешно использовала для срыва контрнаступления Украины», — отметили журналисты.

Опрошенные эксперты отметили, что повторить успех российских войск ВСУ вряд ли смогут, так как общая протяженность линии намного меньше. Кроме того, против ухода в глухую оборону выскажутся власти страны, для которых даже небольшие успехи на фронте очень важны.

По всей видимости, командование ВСУ вернулось к своей тактике «активной обороны»: удержание рубежей с атаками в надежде найти слабые места наступающей армии. Поэтому ближе к линии соприкосновения оборона останется гибкой для переброски войск.

Самые мощные укрепления расположили в тылу, где сделали резервные позиции из траншей и командных центров на незначительном расстоянии друг от друга. Такое решение позволит войскам отступить в случае опасной ситуации.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал 2024 год тяжелым для страны и армии. Он подчеркнул, что не видит в обозримой перспективе каких-либо глобальных изменений, которые могут переломить ситуацию в пользу украинских войск на фоне сокращения численности военнослужащих и помощи со стороны стран Запада.