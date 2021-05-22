Украина озвучила условие для возобновления поставок воды в Крым

Украина возобновит поставки пресной воды из Днепра в Крым только после «демилитаризации и деоккупации» полуострова. Об этом заявил «Укринформу» пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Водных ресурсов для бытового пользования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации», — отметил он.

Так Николенко отреагировал на слова заместителя директора департамента информации и печати МИД России Ильи Тимохова, который заявил, что попытки Киева наказать жителей Крыма ведут к росту напряженности. Кроме того, такое поведение может вызвать гуманитарную катастрофу.

Олег Николенко уверен, что всю воду Крыма потратили именно российские военные. При этом он умолчал об ответственности Украины за блокировку Северо-Крымского канала, но заявил, Что полуостров теперь должна обеспечивать Россия — «в соответствии с нормами международного права».

Ранее 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал. После того, как полуостров воссоединился с Россией, Киев перекрыл подачу воды в республику. Вопрос водоснабжения решали за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, но за последний год они сильно обмелели из-за недостаточного количества осадков.