Украина поставила крест на гуманитарном измерении стамбульских договоренностей | 360°

Мир 31 октября 2022, 20:05 Украина поставила крест на гуманитарном измерении стамбульских договоренностей Постпред при ООН Небензя: Киев "поставил крест" на гуманитарном измерении зерновой сделки РИА "Новости"

Читать 360tv в

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что нападение Украины на Черноморский флот «ставит крест на гуманитарном измерении зерновой сделки». Об этом сообщил ТАСС.

Выступая на заседании Совбеза ООН, Небензя отметил, что РФ примет меры по контролю пропущенных без ее согласования судов в Черном море.

Реклама

«Учитывая имеющиеся факты злоупотребления гуманитарным коридором и в целом то, что Черное море остается зоной боевых действий, не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра», — сказал он.

Реклама

Он также добавил, что Россия удивлена спокойным отношением ООН к атаке Киева на корабли Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что Турция возобновила инспектирование судов в рамках зерновой сделки.

На это отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что зерновая сделка не сможет функционировать без участия России, ведь российская сторона больше не сможет давать гарантии безопасности судов в определенных районах судоходства.