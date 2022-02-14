Украина «поскандалила» со своими партнерами из-за нагнетания вопроса якобы готовящегося вторжения российской стороны. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, сообщила «Страна.ua» со ссылкой на источник.

По информации издания, Зеленский рассказал о «скандале» с партнерами страны во время заседания фракции «Слуга народа». Президент отметил, что тему войны с Россией нагнетают три дружественные Украине страны.

Как сказал Зеленский, Украиной играют, но страна сопротивляется этому. Он призвал население показать своим примером, что местные жители не станут убегать, поддавшись паническим настроениям.

По словам Зеленского, Украина «поскандалила» с партнерами, но в итоге властям удалось найти понимание с другими странами. Источник издания подчеркнул, что речь украинского лидера была вдохновляющей. Зеленский попросил всех объединиться и забыть про ссоры внутри фракции на ближайшие две недели.

Ранее президент Украины призвал вернуться обратно всех выехавших из страны чиновников. Он напомнил, что украинцы доверили им не только управление государством, но и его защиту.