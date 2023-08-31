Мир 31 августа 2023, 18:16 Украина попыталась дискредитировать ВС России во время ротации делегатов МАГАТЭ Минобороны: ВСУ имитировали взрывы во время ротации делегатов МАГАТЭ РИА «Новости»

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Киевский режим попытался дискредитировать российскую армию во время ротации делегатов МАГАТЭ. Об этом заявили в Минобороны.

Ротация инспекторов Международного агентства по атомной энергии прошла на Запорожской АЭС днем 31 августа, напомнили «Известия».

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В это время ВСУ попытались дискредитировать российскую армию, которая выступила гарантом безопасности перехода наблюдателей МАГАТЭ на станцию. Во время ротации украинские боевики применили средства, имитирующие взрывы.

«Украинской стороной была предпринята попытка дискредитации ВС России <…> путем применения на пути маршрута движения инспекторов средств, имитирующих взрывы боеприпасов», — пояснили в министерстве.

Несмотря на провокацию со стороны ВСУ, российские бойцы обеспечили безопасную переправу миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. В Минобороны напомнили, что в составе миссии пять инспекторов. Они наблюдают и оценивают безопасность Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ находятся на объекте с сентября прошлого года.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси накануне заявил, что контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении создаст дополнительные риски для безопасности станции.