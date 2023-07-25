Мир 25 июля 2023, 19:13 Украина попытается создать новый зерновой коридор, получив истребители F-16 Глава МИД Украины Кулеба: страна попытается создать зерновой коридор после получения F-16 РИА «Новости»

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Украина намерена запустить новый зерновой коридор после получения американских истребителей F-16. Об этом сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в эфире канала France 24.

Он пояснил, что истребители, предположительно, помогут обеспечить новый защищенный маршрут для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

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«Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России <…> в экспорте украинского зерна на глобальные рынки», — добавил Кулеба.

По его словам, вопрос с поставками военных самолетов уже решен, но на воплощение планов уйдет некоторое время. Чем быстрее Украина получит истребители, тем быстрее сможет запустить новый коридор.

Глава украинского МИД также подчеркнул, что страна продолжит добиваться от США поставок ракетных комплексов ATACMS.

Украина должна получить истребители до конца текущего года, однако использовать их сможет не раньше начала следующего, поскольку еще потребуется обучить пилотов. Учеба начнется в августе, и она рассчитана на полгода.

Что касается дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS, администрация президента США Джо Байдена решительно отказывается поставлять их для ВСУ и не ведет обсуждений по этой теме, несмотря на просьбы Украины и давление американских законодателей.