Мир 19 апреля 2023, 13:31 Украина попросит Запад о срочных поставках зенитных ракет — СМИ FT: Украина запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет на заседании в «Рамштайне» Официальный сайт президента Украины

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Украина намерена запросить у Запада срочные поставки зенитных ракет во время заседания на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии в пятницу, 21 апреля. Об этом написала газета Financial Times, сославшись на чиновников, знакомых с ходом подготовки к заседанию контактной группы по Украине.

«Украина будет просить срочной передачи зенитных ракет на встрече с западными союзниками на этой неделе», — отметили в издании.

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Журналисты пояснили, что на Украине опасаются, что острая нехватка зенитных ракет позволит России «начать массированные бомбардировки».

Европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил газете, что Украина все чаще поднимает «тему средств ПВО малой дальности». Однако, по данным издания, на Западе считают, что у страны вполне хватает средств противовоздушной обороны для того, чтобы защитить свою территорию. Другой чиновник подчеркнул, что не видит никакой опасности того, что ВСУ «потеряют превосходство в воздухе».