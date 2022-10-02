Украина попросит у МВФ новый транш на 1,3 млрд долларов | 360°

Мир 02 октября 2022, 12:51 Поделиться Telegram

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Viber Украина попросит у МВФ новый транш на 1,3 млрд долларов Нацбанк Украины запросит у МВД экстренную помощь на 1,3 млрд долларов РИА «Новости»

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Национальный банк Украины (НБУ) попросит у Международного валютного фонда (МВФ) экстренную помощь на 1,3 миллиарда долларов. Информация об этом появилась в Telegram-канале украинской финансовой организации.

По данным НБУ, Совет исполнительных директоров МВФ утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, это позволит Украине обратиться за новым траншем.

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«По этой программе Украина запросит у МВФ около 1,3 миллиарда долларов экстренного финансирования», — говорится в сообщении.

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Если запрос одобрят, то деньги поступят на Украину в октябре.

В конце сентября глава Всемирного банка Дэвид Малпасс сообщал, что украинские власти получат от организации 11 миллиардов долларов, отметили «Известия».

Ранее китайское издание Global Times предупредило, что Европа действует по указке США, предоставляя помощь Украине и вводя антироссийские санкции, забывая о своих экономических интересах. Это может привести к катастрофическим последствиям не только для европейских стран, но и для всего мирового сообщества.

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