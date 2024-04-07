Мир 07 апреля 2024, 07:33 Украина попросила зарезервировать для нее место в НАТО до окончания конфликта Зампред комитета Рады Чернев: НАТО мог бы зарезервировать место для Украины РИА «Новости»

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Украина не войдет в Североатлантический альянс до конца конфликта, но пока западные партнеры могли бы зарезервировать для нее место. Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев изданию Espreso.

«Мы понимаем, что сможем стать членами НАТО только после окончания [конфликта], но зарезервировать этот 33-й стул за нами в принципе наши партнеры могли бы», — считает он.

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По мнению депутата, альянс продемонстрирует свою слабость, если не сделает шаг к членству Украины на июльском саммите в Вашингтоне.

По данным СМИ, на этом саммите Украина приглашения не получит: США и Германия, как и в 2023 году, выступают против приема страны — участницы вооруженного конфликта. Кроме того, по мнению американского сенатора Майка Ли, Соединенные Штаты и Украина не смогут присутствовать в НАТО одновременно.

Североатлантический альянс не извлечет никакой пользы из членства Украины, убежден бывший заместитель генерального секретаря альянса Алессандро Минуто-Риццо.