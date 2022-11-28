Важное 28 ноября 2022, 21:20 Украина попросила Запад поставить ракеты дальностью 800 километров Секретарь СНБО Данилов попросил у Запада ракеты для «решения энергетической проблемы» Eirc Shi/Unsplash / Unsplash

Читать 360tv в

Секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Twitter попросил западные страны поставить ВСУ ракеты дальностью более 800 километров. По его словам, так власти намерены решить «энергетическую проблему» в стране.

«Самое лучшее и эффективное решение энергетической проблемы Украины — ракеты дальностью 800 километров и больше, которые позволят значительно сэкономить на генераторах», — написал Данилов.

Реклама

Из-за поставок на Украину Германия столкнулась с нехваткой вооружения, написал в статье для издания Die Welt обозреватель Герхард Хегманн. По его словам, украинский конфликт продемонстрировал необходимость пополнять запасы оружия стран НАТО. Журналист отметил, что ситуацию осложняет сокращение поставок пороха из Китая. Из-за этого немецкие производители боеприпасов столкнулись с рядом проблем.

Реклама

Публицист Иван Новоселов рассказал «360», что большая часть стран Запада истощила запас вооружения — Украине больше нечего предложить. По его словам, украинские военные расходуют боеприпасы слишком быстро.