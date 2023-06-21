Мир 21 июня 2023, 23:09 Украина попросила у НАТО «конкретного сигнала» Глава офиса президента Украины Ермак: Киев надеется на приглашение в НАТО с открытой датой РИА «Новости»

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Киев ожидает от НАТО приглашения на вступление в альянс с открытой датой и гарантиями безопасности на переходный период. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-выступления на Атлантическом совете. Его слова привели местные телеканалы.

«Мы ожидаем, что Украину пригласят в НАТО с открытой датой. Это будет конкретный сигнал», — сказал Ермак.

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К тому же конфликт на Украине не является препятствием для приглашения в альянс, указал он. По словам главы офиса, гарантии безопасности со стороны военного блока не заменят вступления в него.

Французские власти поддержат стремление украинских властей вступить в НАТО, чтобы остановить вооруженное столкновение с Россией и не конфликтовать со странами Восточной Европы. До сих пор Париж воздерживался от открытой поддержки расширения НАТО за счет Украины, но решил сменить позицию.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что июльский саммит в Вильнюсе приблизит Украину к НАТО и она получит гарантии долгосрочной помощи. Альянс выступит против проведения мирных переговоров с Россией.