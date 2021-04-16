Украина попросила США расширить программу обучения военных

Украина попросила Америку расширить программу обучения украинских военных. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По данным «Газеты.ru», он уточнил, что Украина «будет прикладывать усилия для того, чтобы подобные миссии» проводились в различных регионах Украины.

Премьер рассказал, что 16 апреля прошла восьмая ротация американских инструкторов, которые обучают украинских военных во Львовской области. Он считает, что такое сотрудничество является «фактором сдерживания агрессора».