Мир 22 ноября 2023, 08:03 Украина попросила радары ближнего действия Sentinel для защиты оружейных заводов Politico: власти Украины попросили у США РЛС ближнего действия Sentinel Unsplash

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Для защиты оружейных заводов от баллистических ракет и беспилотников украинские власти потребовали у США радиолокационные станции ближнего действия Sentinel. Они рассчитывали получить их к зиме, сообщило Politico.

Знакомый с ходом переговоров источник заявил, что украинские чиновники запросили американские радары ближнего действия, в том числе Sentinel. Они опасаются, что зимой российская армия возобновит удары по энергетической и военной инфраструктуре. Оборудование позволило бы отслеживать приближение баллистических ракет, медленно движущихся дронов, вертолетов и самолетов.

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Автор статьи отметил, что если раньше список пожеланий киевского режима возглавляли танки Abrams, истребители F-16 и армейские тактические ракетные системы, то теперь он настаивает на получении РЛС Sentinel. По мнению властей, именно они могут помочь Украине пережить зиму. Радары охватят большую территорию и прикроют оружейные заводы.

Глава Пентагона Ллойд Остин приехал в Киев и анонсировал новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов. Из-за палестино-израильского конфликта США сократили поставки снарядов на Украину почти на треть.