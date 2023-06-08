08 июня 2023, 15:36
Украина попросила помощи у НАТО из-за разрушений на Каховской ГЭС
ТАСС: Украина призвала НАТО оказать ей помощь в связи с разрушениями на Каховской ГЭС
Украинские власти попросили помощи у Североатлантического альянса в связи с разрушениями на Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
Киевский режим запросил помощь во время заседания Комиссии НАТО — Украина. Встреча на уровне послов прошла в Брюсселе 8 июня.
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«Украина призвала все страны НАТО оказать срочную гуманитарную помощь в связи с гуманитарной катастрофой в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС», — сказал источник.
Ранее блогер и журналист Юрий Подоляка заявил, что причиной разрушений на Каховской ГЭС стали многочисленные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, которые шли несколько месяцев. Все заявления о подрыве дамбы Подоляка назвал фейком. Журналист отметил, что объект снимала на видео как российская, так и украинская сторона, но никто не показал кадры обрушения.
Пользователи Twitter призвали президента Украины Владимира Зеленского к ответу за ЧП на Каховской гидроэлектростанции. В Сети политика назвали марионеткой НАТО.
Украина
Разрушение Каховской ГЭС
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