Мир 08 июня 2023, 15:36 Украина попросила помощи у НАТО из-за разрушений на Каховской ГЭС ТАСС: Украина призвала НАТО оказать ей помощь в связи с разрушениями на Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Украинские власти попросили помощи у Североатлантического альянса в связи с разрушениями на Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Киевский режим запросил помощь во время заседания Комиссии НАТО — Украина. Встреча на уровне послов прошла в Брюсселе 8 июня.

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«Украина призвала все страны НАТО оказать срочную гуманитарную помощь в связи с гуманитарной катастрофой в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС», — сказал источник.

Ранее блогер и журналист Юрий Подоляка заявил, что причиной разрушений на Каховской ГЭС стали многочисленные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, которые шли несколько месяцев. Все заявления о подрыве дамбы Подоляка назвал фейком. Журналист отметил, что объект снимала на видео как российская, так и украинская сторона, но никто не показал кадры обрушения.

Пользователи Twitter призвали президента Украины Владимира Зеленского к ответу за ЧП на Каховской гидроэлектростанции. В Сети политика назвали марионеткой НАТО.