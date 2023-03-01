Мир 01 марта 2023, 00:46 Украина попросила ООН и Турцию возобновить переговоры по зерновой сделке — СМИ Reuters: Украина попросила ООН и Турцию начать переговоры по продлению зерновой сделки РИА «Новости»

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Украина обратилась с просьбой к ООН и Турции начать переговоры по продлению зерновой сделки, которая истекает 18 марта. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в украинском правительстве.

«Мы отправили письмо с просьбой начать рассмотрение этого вопроса, поскольку [день завершения действия сделки] 18 марта уже совсем скоро, но пока мы не получили никакой обратной связи», — приводит агентство слова неназванного собеседника.

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На дня генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны продлить соответствующие договоренности после 18 марта. При этом Киев хочет предложить продлить сделку не на 120 дней, как это было сделано изначально, а на год. Также украинские власти хотят включить в договоренности порты Николаева.

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Зерновую сделку между Россией и Украиной заключили в июле 2022 года при посредничестве ООН и Турции. Соглашение предусматривало две части: безопасный вывоз украинского зерна из Одессы и Южного, а также снятие ограничений на доступ к российской продукции на мировом рынке. Последнее касается экспорта сельхозпродукции и аммиака.

Однако российская сторона не раз отмечала, что выполняется только первая часть соглашения.

Ранее аналитик аграрного рынка Леонид Холод предположил, что невыполнение всех пунктов зерновой сделки грозит тяжелыми последствиями для нуждающихся стран. По его словам, в интересах мирового сообщества, чтобы российское зерно доходило до нуждающихся.