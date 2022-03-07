Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев просит о прямых переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило Reuters.

«Украина хочет прямых переговоров между президентом Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным», — сказал Кулеба.

Ранее стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Украины встретятся 10 марта на дипломатическом форуме в Турции.

Сегодня в Беловежской Пуще состоялся третий раунд переговоров делегаций России и Украины. После этого Владимир Мединский, который возглавляет делегацию РФ, заявил, что ожидания от встречи не оправдались. По его словам, говорить о чем-либо позитивном пока рано.

Президент Владимир Путин 7 марта провел переговоры по телефону с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Он изложил позицию России в связи с проведением специальной военной операции и подчеркнул, что российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан.

Путин указал на то, что основная угроза исходит от националистических формирований, которые по сути используют тактику террористов, прикрываясь гражданским населением.