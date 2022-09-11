Украина попросила Францию усилить военную помощь | 360°

Мир 11 сентября 2022, 17:05 Поделиться Telegram

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Viber Украина попросила Францию усилить военную помощь Глава МИД Украины Кулеба призвал Францию увеличить поставки военной помощи

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Францию усилить военную помощь. Обращение прозвучало в интервью украинского министра для газеты Journal du Dimanche.

Кулеба поблагодарил французские власти за предоставленное снаряжение и поддержку кандидатуры Украины на вступление в ЕС.

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«Мы просим Францию сделать больше в этом вопросе (военной помощи — прим. ред.)», — добавил министр.

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Невзирая на поставки оружия на Украину из других стран, заметил Кулеба, ВС России превосходят украинские войска в тяжелом вооружении.

В интервью он также ответил на вопрос о возможных переговорах. Он подчеркнул, что любой кризис «заканчивается дипломатией», но Украина хочет быть «в позиции победителя».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Макрон расспросил Зеленского о «развитии конфликта и ​​потребностях Украины, в удовлетворение которых Франция могла бы внести свой вклад».

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