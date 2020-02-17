    17 февраля 2020, 16:19

    Украина попалась на поставках военной техники в Россию

    Анастасия Кременчугская

    Украинские предприятия поставляют военную продукцию для Минобороны РФ. Тем самым нарушает запрет, установленный властями Украины в 2014 году. Об этом написало издание «Обозреватель».

    По данным «Национального промышленного портала», Украина поставила два турбореактивных двигателя для «Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева». Двигатели нужны для самолета-амфибии Бе-200. Он войдет в состав морской авиации Военно-морского флота РФ.

    «Эти двигатели могли быть установлены на данный самолет или будут установлены на очередную серийную машину российского предприятия», — говорится в источнике издания.

    Один двигатель обошелся России больше чем 2,4 миллиона долларов. Об этом написало ФАН.