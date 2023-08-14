Мир 14 августа 2023, 09:13 Украина пообещала ответить на досмотр сухогруза Россией в Черном море Советник Подоляк пообещал ответ Украины на осмотр Россией сухогруза «Сукра Окан» РИА «Новости»

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Украина сумеет дать оптимальный ответ на ситуацию с остановкой сухогруза «Сукра Окан» в Черном море. Об этом в Twitter сообщил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, инцидент стал показателем попытки введения каперского права.

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«Его необходимо твердо зафиксировать с юридической точки зрения и установить всех причастных лиц. Украина сумеет дать оптимальный ответ России на эту ситуацию», — написал советник.

В воскресенье, 13 августа, Минобороны России объявило о принудительной остановке сухогруза «Сукра Окан» в акватории Черного моря, следовавшего под флагом республики Палау в украинский порт Измаил.

На требование остановиться экипаж судна не отреагировал, после чего российские военные на корабле «Василий Быков» открыли предупредительный огонь из стрелкового оружия. После проведенного досмотра сухогруз продолжил путь в порт.