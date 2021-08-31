Украина пообещала «отлупить со страшной силой» российские войска в случае войны

Киев готов к навязыванию боевых действий со стороны Москвы и способен ответить ей «всем, что есть на вооружении» украинской армии, заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович.

Об этом Арестович рассказал в интервью журналисту Роману Цимбалюку. Запись беседы была размещена на YouTube.

Вторжение, по словам дипломата, может начаться по всему периметру украинской границы, в том числе с территории Белоруссии или Крыма. Спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу подчеркнул, что ни президент Владимир Зеленский, ни ВСУ не испытывают никаких сантиментов по поводу применения силы к «агрессору» в случае войны.

«Мы будем лупить их со страшной силой всем, что есть», — заявил Арестович.

Соединенные Штаты, как намекнул Арестович, готовы поддержать Украину новейшим вооружением. В этом ключе он упомянул рабочую поездку Зеленского в Вашингтон.

«У нас много есть и много чего будет скоро, судя по результатам визита в Америку. В Кремле это прекрасно пока знают», — отметил спикер.

В начале июня первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что США должны присоединиться к переговорам в «нормандском формате». На Украине считают, что это необходимо для воплощения в жизнь новых инициатив.