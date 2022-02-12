Украина пообещала не возвращать Донбасс военным путем

Украинские власти не намерены возвращать неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей страны военным путем. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Украинская сторона, по словам Данилова, не может позволить себе завоевывать Донецк и Луганск военным путем, поскольку чувствует ответственность за оставленное там гражданское население. Трансляцию его выступления вели на странице офиса президента страны в Facebook.

«Если войска сейчас пойдут в наступление, представьте, какое количество населения может погибнуть при такой операции. Для нас жизнь человека — наивысшая ценность», — подчеркнул секретарь СНБО.

Он выразил уверенность, что через какое-то время в состав Украины вернутся не только Донецк и Луганск, но и Крым.

«Вернется ли территория Донецкой и Луганской области домой? Вернется. Вернется ли Крым? Вернется. Просто это вопрос времени», — сказал Данилов.

Украина, напомнил он, за все время своего существования ни на кого не нападала, но не намерена «отдавать свое».

«Наши военные, мужчины и женщины, будут защищать нашу страну. Сил и средств более чем достаточно», — заверил секретарь СНБО.

Данилов добавил, что украинские власти не намерены отключать интернет и мобильную связь в регионе. В настоящее время они стараются стараются сделать все возможное, чтобы никакого вторжения не было.

В последнее время в странах Запада, а также со стороны украинских властей звучат заявления, что Россия якобы готовит военное вторжение на Украину. РФ не раз отрицала это и считает подобную информацию безосновательным нагнетанием напряженности. В Кремле подчеркивают, что России не нужна война.