Украина пообещала Крыму воду в обмен на демилитаризацию

Украина возобновит поставки воды из Днепра в Крым только после «демилитаризации и деоккупации» полуострова. С таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, сообщило «Укринформ».

«Водных ресурсов для бытового пользования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации», — заявил он.

При этом воду на полуострове потратили российские военные, добавил Николенко. Он напомнил нормы международного права, согласно которым Россия, «как государство-оккупант», должна обеспечивать Крым водой.

Грязные инсинуации относительно возобновления работы Северо-Крымского канала возмутительны, ответил на это руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В конечном счете Россия решит проблему снабжения Крыма пресной водой своими силами, чего бы ей это ни стоило», — добавил он.

По мнению Молохова, рассуждения Киева о питьевых проблемах в Крыму отражают общий уровень деградации внешней политики Украины.

«Не Крым получит Киев в результате своего людоедского шантажа, а от мертвого осла уши, в лучшем случае — дырку от бублика», — подытожил руководитель рабочей группы.

Вода из Днепра перестала поступать на Крымский полуостров через Северо-Крымский канал с апреля 2014 года. В 2017-м Украина построила дамбу в Херсонской области, перекрывшую пресное водоснабжение. После этого республика начала испытывать проблемы с поставкой воды.