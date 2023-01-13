Мир 13 января 2023, 19:40 Украина понадеялась пройти путь переговоров по вступлению в ЕС менее чем за два года Премьер Шмыгаль: Украина надеется пройти путь к вступлению в ЕС менее чем за 2 года Pxhere

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Украина планирует пройти весь путь вступления в Евросоюз меньше, чем через два года. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале по итогам заседания Кабмина.

Он отметил, что украинские власти готовятся к непосредственным переговорам по вступлению в ЕС параллельно с внедрением европейского законодательства и других деталей в устои государства. Страна собирается пройти этот путь меньше, чем за два года. Тогда Украина станет полноправным членом ЕС, уверен Шмыгаль.

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«Будут окончательно отменены все барьеры на торговлю, ограничения движения рабочей силы, Украина получит доступ к структурным и инвестиционным фондам ЕС», — высказался он.

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Страна сформирует переговорную позицию и определит свои сильные стороны. Также власти установят, насколько вступление в Евросоюз повлияет на отдельные сектора экономики и государства в целом. После этого Украину ждет путь переговоров, который должен закончиться подписанием Соглашения о вступлении в ЕС, заключил Шмыгаль.

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет назвал агонией желание представителей киевского режима как можно скорее вступить в Европейский союз.