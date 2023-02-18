Мир 18 февраля 2023, 15:10 Украина понадеялась получить приглашение в НАТО в июне Спикер Рады Стефанчук заявил, что Украина рассчитывает получить приглашение в НАТО в июне РИА «Новости»

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Власти Украины хотят получить приглашение в НАТО в июне, на саммите альянса в Латвии. Об этом в эфире украинского телеканала «Рада» заявил спикер парламента страны Руслан Стефанчук.

«Мы рассчитываем, что Украина начнет свой путь в альянс уже с саммита НАТО в Вильнюсе», — сказал он.

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Стефанчук уточнил, что вопрос вступления страны в блок украинские политики активно обсуждают на проходящей в Германии Мюнхенской конференции.

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Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2022 года подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном режиме. Представитель ЕС по внутреннему рынке Тьерри Бретон в октябре указал на невозможность вступления Украины в НАТО, пока на ее территории идут боевые действия.

Американский сенатор Митч Макконнел заявлял, что вопрос принятия Украины в НАТО выходит за рамки безопасности в Европе и нынешнего украинского кризиса.