Мир 25 февраля 2024, 13:12 Украина понадеялась получить приглашение в НАТО уже летом 2024 года Ермак: Украина стремится получить приглашение в НАТО в июле President Of Ukraine/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украина стремится получить приглашение вступить в Североатлантический альянс уже летом 2024 года. Об этом сообщил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале.

По его словам, только приглашение Украины в НАТО даст Европе и миру «реальные шансы вернуться к настоящей безопасности».

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«Его (приглашение — прим. ред.) Украина стремится получить на саммите альянса в Вашингтоне», — заявил Ермак по итогам встречи Ялтинской европейской стратегии.

Если Украину не пригласят в НАТО на июльском саммите, это грозит «толчком новой эскалации», считает глава офиса президента страны. Он уточнил, что речь идет в том числе о Ближнем Востоке.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг накануне заявил, что ситуация на поле боя остается для ВСУ «крайне серьезной». Однако, по его словам, Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше. Страны блока продолжат поддерживать государство, подчеркнул генсек.