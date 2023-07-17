17 июля 2023, 16:55
Украина понадеялась на продолжение зерновой сделки без участия России
Пресс-секретарь Зеленского: в Киеве надеются на продолжение зерновой сделки без России
Власти Украины надеются на продолжение зерновых поставок через черноморский коридор без участия России. Сейчас в Киеве ожидают подтверждения готовности со стороны ООН и Турции, заявил в Facebook* пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
Он указал, что у Украины было два соглашения. Одно с Турцией и ООН, а другое — с Россией, Турцией и ООН.
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«Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает [зерновую сделку], она срывает свои договоренности с генсеком ООН [Антониу] Гутерришем и с президентом Эрдоганом. Не с нами», — подчеркнул Никифоров.
По данным издания «РБК-Украина», Зеленский уже распорядился проинформировать ООН и Турцию относительно возможности продолжения вывоза зерна.
«К нам обратились компании, которые являются владельцами кораблей. Они сказали, что если Украина отпустит [продукцию], а Турция будет [ее] пропускать, то все готовы продолжать поставки зерна», — заверил украинский президент.
Ранее о приостановке зерновой сделки объявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия вернется к реализации черноморских договоренностей, как только российскую часть сделки выполнят.
*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
Украина
зерновая сделка
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