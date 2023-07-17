Мир 17 июля 2023, 16:55 Украина понадеялась на продолжение зерновой сделки без участия России Пресс-секретарь Зеленского: в Киеве надеются на продолжение зерновой сделки без России РИА «Новости»

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Власти Украины надеются на продолжение зерновых поставок через черноморский коридор без участия России. Сейчас в Киеве ожидают подтверждения готовности со стороны ООН и Турции, заявил в Facebook* пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Он указал, что у Украины было два соглашения. Одно с Турцией и ООН, а другое — с Россией, Турцией и ООН.

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«Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает [зерновую сделку], она срывает свои договоренности с генсеком ООН [Антониу] Гутерришем и с президентом Эрдоганом. Не с нами», — подчеркнул Никифоров.

По данным издания «РБК-Украина», Зеленский уже распорядился проинформировать ООН и Турцию относительно возможности продолжения вывоза зерна.

«К нам обратились компании, которые являются владельцами кораблей. Они сказали, что если Украина отпустит [продукцию], а Турция будет [ее] пропускать, то все готовы продолжать поставки зерна», — заверил украинский президент.

Ранее о приостановке зерновой сделки объявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия вернется к реализации черноморских договоренностей, как только российскую часть сделки выполнят.

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