Мир 09 мая 2023, 18:29 Украина понадеялась на приглашение в НАТО в июле Вице-премьер Стефанишина рассказала о надежде Украины на приглашение в НАТО в июле РИА «Новости»

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Украина понадеялась на приглашение в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Об этом в эфире телеканала «Рада» сказала вице-премьер по вопросам евроатлантической и европейской интеграции Ольга Стефанишина.

«Возможно, Украине последует политическое приглашение в НАТО. Мы надеемся, что получим его на саммите в июле в Вильнюсе», — сказала она.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский потребовал от Запада обозначить четкие критерии и условия вступления страны в альянс после завершения специальной операции.

Также он признавал, что вероятность официальной интеграции государства в военный блок в активной фазе конфликта является практически нулевой, писал RT.

Днем 3 мая Зеленский посетил саммит стран Северной Европы в Финляндии, в ходе своего выступления вновь подняв тему о необходимости вступления Украины в НАТО. По его словам, страна уже фактически состоит в альянсе.