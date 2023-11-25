Мир 25 ноября 2023, 18:15 Украина получит военные корабли Зеленский: Украина получит военные корабли для конвоя судов в Черном море U.S. Naval Forces

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Власти Украина достигли соглашения о получении военных кораблей для конвоирования сухогрузов, которые передвигаются по черноморскому зерновому коридору. Об этом в социальной сети Facebook* сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Украина договорились с партнерами о передаче военных кораблей для сопровождения судов в зерновом коридоре в Черном море. Мы работаем над обеспечением безопасности в этом районе», — написал он.

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Зеленский отметил, что обеспечение безопасности сухогрузов является целью этой инициативы.

«Мы продолжим укреплять систему противовоздушной обороны в районе Одессы. Уже сделали согласованные запросы, тут появится мощная система противовоздушной обороны», — добавил украинский президент.

Ранее Зеленский сообщил, что на Украине появился флот морских надводных беспилотников, который выполняет все поставленные задачи в акватории Черного моря.

*Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.