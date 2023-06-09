Мир 09 июня 2023, 20:27 Украина получит средства ПВО в рамках нового пакета помощи от США Пентагон заявил о новом пакете помощи Украине на $2,1 млрд, куда включат средства ПВО Викимедиа

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Американские власти приняли решение выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму в 2,1 миллиарда долларов. В него включат дополнительные средства противовоздушной обороны и боеприпасы, подчеркнули в Пентагоне.

Перечисленные в документе вооружения США закупят у производителей или партнеров и потом передадут на нужды ВСУ.

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В пакет включат зенитные ракетные комплексы Hawk, артиллерийские снаряды калибра 105 и и 203 миллиметра и беспилотники Puma. Кроме того, Украина получит ракетные комплексы с лазерной системой наведения.

В США также выразили готовность подготовить украинских военных для обслуживания техники.

Соединенные Штаты, обратили внимание в Пентагоне, продолжат взаимодействие как с союзниками, так и с партнерами, чтобы обеспечить киевский режим необходимыми непосредственно на поле боя средствами. Белый дом также будет помогать Украине в сфере безопасности «на долгосрочной основе».

Партию снарядов на 32,4 миллиона евро ВСУ также получат от Бельгии.