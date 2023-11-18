Мир 18 ноября 2023, 03:26 Украина не получит помощь от США раньше середины декабря — СМИ Bloomberg: ВСУ получат помощь от США не раньше середины декабря или в 2024 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинская сторона не получит новый пакет поддержки от США до середины декабря или до следующего года. Об этом сообщил Bloomberg, сославшись на опрошенных законодателей.

По их информации, американский конгресс завершит согласование новой помощи украинской стороне в середине следующего месяца. При этом сенаторы могут начать работу над пакетом уже в ближайшее время, потому что у ВСУ кончаются боеприпасы, оружие и топливо.

Реклама

В издании отметили, что широкая поддержка Украины начала «трещать по швам», контрнаступление ВСУ зашло в тупиковое положение.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что дефицит снарядов может привести к отступлению военных киевского режима. По его словам, фокус Запада сместился с Украины из-за конфликта на Ближнем Востоке и «других причин». ВСУ нужны 155-миллиметровые снаряды, но поставки замедлили, и это подорвало усилия военных.