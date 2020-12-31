Украина получит «пляску смерти» вместо «рок-н-ролла» с Байденом — Госдума
Депутат напомнила, что в те времена ставшие жертвами психического расстройства люди устраивали на улицах многочасовые «танцы», пока не падали замертво.
Панина сообщила РИА «Новости», что пока действия Вашингтона показывают абсолютное равнодушие к судьбе Украины.
«Украина нужна им лишь как минное поле на границе с Россией. Поэтому очередной сеанс геополитических танцев с Вашингтоном станет для Украины не „рок-н-ролом“, а пляской святого Витта, Dance Macabre, известной во времена средневековых эпидемий чумы», — сказала депутат.
Она выразила надежду, что Киев не сможет втянуть в эти «адские пляски» граждан страны, и пожелала им счастливого Нового года.
О грядущем «рок-н-ролле» в отношениях с Байденом ранее высказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, Киев ждут реформы, безопасность и экономическая помощь.