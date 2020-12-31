Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что Украина не получит ожидаемого оживления в отношениях с США после прихода к власти нового президента Джо Байдена, которое в Киеве назвали «рок-н-роллом». Вместо этого страну ждет Dance Macabre («Пляска смерти»), популярный в эпоху средневековых чумных эпидемий сюжет.

Депутат напомнила, что в те времена ставшие жертвами психического расстройства люди устраивали на улицах многочасовые «танцы», пока не падали замертво.

Панина сообщила РИА «Новости», что пока действия Вашингтона показывают абсолютное равнодушие к судьбе Украины.

«Украина нужна им лишь как минное поле на границе с Россией. Поэтому очередной сеанс геополитических танцев с Вашингтоном станет для Украины не „рок-н-ролом“, а пляской святого Витта, Dance Macabre, известной во времена средневековых эпидемий чумы», — сказала депутат.

Она выразила надежду, что Киев не сможет втянуть в эти «адские пляски» граждан страны, и пожелала им счастливого Нового года.

О грядущем «рок-н-ролле» в отношениях с Байденом ранее высказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, Киев ждут реформы, безопасность и экономическая помощь.