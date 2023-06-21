Мир 21 июня 2023, 12:52 Украина получит от США свыше миллиарда долларов дополнительной помощи Глава Госдепа Блинкен: США направят Украине 1,3 млрд долларов доппомощи РИА «Новости»

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США предоставят Украине еще 1,3 миллиарда долларов дополнительной помощи. С таким заявлением выступил глава Госдепа Энтони Блинкен, сообщил ТАСС.

«США предоставят [Киеву] дополнительно 1,3 миллиарда долларов», — подчеркнул Блинкен в ходе конференции по восстановлению Украины с участием представителей 61 государства.

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Госсекретарь уточнил, что Штаты инвестируют порядка 520 миллионов долларов на восстановление энергетики республики.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что ведомство пересчитало военную помощь Украине. Процесс провели из-за допущенных ошибок. По итогу оказалось, что Штаты могут потратить на поставки вооружений для ВСУ еще свыше шести миллиардов долларов.

Сингх пояснила, что Пентагон изучил случаи переоценки стоимости оборудования. На текущий год в ведомстве не подтверждены 3,6 миллиарда долларов. А на 2022-й — 2,6 миллиарда долларов.