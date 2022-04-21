Украина получит от США специально разработанные беспилотники

В США специально для нужд украинских военных разработали тактические беспилотные воздушные системы Phoenix Ghost. Американцы планируют передать технику в кратчайшие сроки.

Американцы планируют обучить военнослужащих ВСУ управлению системами, заявил высокопоставленный сотрудник Пентагона. Его слова привело РИА «Новости». Ранее о поставках этих аппаратов Киеву сообщил президент США Джо Байден.

«Phoenix Ghost был разработан в короткие сроки Военно-воздушными силами (США) специально под требования Украины», — рассказал представитель оборонного ведомства страны.

По его словам, для управления беспилотниками подготовка нужна минимальная. В Пентагоне будут проводить ее «напрямую с Вооруженными силами Украины».

В четверг 21 апреля президент США Джо Байден сообщил, что страна выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. Киеву направят, в частности, 72 гаубицы с тягачами и 144 тысячи снарядов к ним, а также более 121 тактических беспилотных воздушных системы Phoenix Ghost. Предполагается, что поставки начнутся уже в ближайшие двое суток.

Также стало известно, что Байден запретил американским портам принимать суда, которые так или иначе связаны с РФ.