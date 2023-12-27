Мир 27 декабря 2023, 23:47 Украина получит от США еще 250 миллионов долларов военной помощи Блинкен: США выделят Украине еще 250 миллионов долларов военной помощи Pxhere

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Соединенные Штаты выделят Украине дополнительную военную помощь в размере 250 миллионов долларов. Это последний пакет в текущем году, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова привело РИА «Новости».

Белый дом предупреждал, что у него исчерпываются имеющиеся средства на поддержку Украины. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительную помощь.

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Блинкен отметил, что пакет включит РСЗО HIMARS, боеприпасы для систем ПВО, более 15 миллионов патронов, артиллерийские снаряды калибра 105 и 155 миллиметров, а также противотанковые средства.

Американский лидер Джо Байден дал понять украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что поставки вооружения и финансовая помощь со стороны США не смогут продолжаться бесконечно. Он заявил, что американцы будут помогать Украине «столько, сколько это будет возможным» вместо привычного «столько, сколько это потребуется».

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков ранее заявил, что выделение дополнительных средств Украине со стороны Запада не поменяет ход специальной операции. Она продолжится до достижения целей России, подчеркнул официальный представитель Кремля.