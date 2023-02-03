Важное 03 февраля 2023, 20:52 Украина получит от США дальнобойные снаряды GLSDB Пентагон заявил о включении в пакет помощи Украине дальнобойных снарядов GLSDB YouTube

Читать 360tv в

В новый пакет военной помощи для Украины включили снаряды GLSDB, дальность которых составляет около 150 километров. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

Он подтвердил, что ВСУ получат от США запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB.

Реклама

«Это даст им возможность наносить удары на большую дальность», — подчеркнул Райдер.

Реклама

Журналисты заметили, что снаряды GLSDB позволят наносить удары по территории Крыма. У пресс-секретаря военного ведомства спросили, именно ли с этой целью Соединенные Штаты передали подобные боеприпасы украинской стороне.

«Если речь идет о планах Украины и проводимых ей операциях, то это ее решение», — ушел от прямого ответа Райдер.

Минобороны США заявило, что новый пакет военной помощи киевскому режиму будет включать в себя также системы ПВО, боевые машины пехоты и боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму более двух миллиардов долларов.