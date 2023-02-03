03 февраля 2023, 20:52
Украина получит от США дальнобойные снаряды GLSDB
Пентагон заявил о включении в пакет помощи Украине дальнобойных снарядов GLSDB
В новый пакет военной помощи для Украины включили снаряды GLSDB, дальность которых составляет около 150 километров. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге.
Он подтвердил, что ВСУ получат от США запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB.
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«Это даст им возможность наносить удары на большую дальность», — подчеркнул Райдер.
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Журналисты заметили, что снаряды GLSDB позволят наносить удары по территории Крыма. У пресс-секретаря военного ведомства спросили, именно ли с этой целью Соединенные Штаты передали подобные боеприпасы украинской стороне.
«Если речь идет о планах Украины и проводимых ей операциях, то это ее решение», — ушел от прямого ответа Райдер.
Минобороны США заявило, что новый пакет военной помощи киевскому режиму будет включать в себя также системы ПВО, боевые машины пехоты и боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму более двух миллиардов долларов.
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