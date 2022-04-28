Украина получит от США больше разведданных

США решили предоставить Украине больше разведывательных данных. Страна сняла часть ограничений по их обмену. Мера в том числе должна помочь украинской стороне в обороне.

Шаг потенциально даст Украине возможность отвоевать освобожденные от нацистов территории, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Республиканцы из специального комитета по разведке Сената Конгресса США обратились с таким призывом к Национальной разведке страны в апреле, включив в запрос в том числе Крым, уточнил ТАСС.

Президент США Джо Байден анонсировал отправку Украине нового пакета военной помощи на сумму в 800 миллионов долларов. В него включат артиллерию и беспилотники. По данным Пентагона, украинская сторона получит 72 гаубицы 155-миллиметрового калибра и 144 тысячи артиллерийских снарядов. Для транспортировки указанного вооружения направят 72 боевых автомобиля. Кроме этого, Украине поставят 121 тактический БПЛА Phoenix Ghost.