Украина получит от США более $45 млн в качестве гуманитарной помощи

Американские власти выделят Украине более 45 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Соединенные Штаты предоставляют более 45 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи народу Украины», — привела пресс-служба Госдепа цитату из письменного заявления Блинкена.

По словам госсекретаря, с 2014 финансового года общий объем финансовой помощи Украине составит 351 миллион долларов. В эту сумму входят обещанные 45 миллионов. Блинкен отметил, что новый пакет помощи предназначается для 3,4 миллиона нуждающихся украинцев. Также гуманитарную помощь выделили для людей, пострадавших во время конфликта на востоке Украины.

Президент США Джо Байден 1 сентября провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Встреча проходила в Вашингтоне. По итогам обсуждения вопросов лидеры страны подписали совместное заявление «об американо-украинском стратегическом партнерстве». Как заявил Байден, Киев получит 60 миллионов долларов в качестве оборонной помощи.