Мир 27 декабря 2022, 14:55 Украина получит от США автоматизированные системы управления артиллерией IFATDS

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Командование Сухопутных войск США разместило тендер на закупку комплектов автоматизированной системы управления полевой артиллерией (IFATDS) для Украины. Об этом сообщил RT.

Соединенные Штаты планируют поставить стране 18 комплектов автоматизированной системы. Такие же комплексы планируется купить для Латвии и Тайваня.

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В документе говорится, что украинские операторы пройдут специализированные курсы сроком в семь недель.

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