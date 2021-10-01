Украина получит от США 6 патрульных катеров на $85 млн

Украина получит от США шесть патрульных катеров. Сумма контракта превысила 85 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Как заявили в ведомстве, в контракте прописаны пункты о проектировании, строительстве и оснащении «шести патрульных катеров Mark VI и, возможно, двух дополнительных». Общая стоимость поставок составит 84,25 миллиона долларов. Сборку катеров планируют завершить в 2025 году.

Летом 2020 года американский госдепартамент разрешил продажу Украине до 16 современных патрульных катеров Mark VI. Также были одобрены поставки сопутствующего оснащения. Речь шла о сумме 600 миллионов долларов.

Киев, в частности, попросил предоставить 16 патрульных катеров Mark VI, 32 пулеметов на дистанционном управлении MSI Seahawk A2, а также 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров. Еще власти страны запросили 40 ручных пулеметов МК44, 16 систем распознавания «свой-чужой» и другую технику.

Патрульные катера Mark VI используются для Береговой охраны США и идут на экспорт. Они представляют собой последнее поколение военно-патрульных катеров.