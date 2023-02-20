Мир 20 февраля 2023, 23:56 Украина получит от США $10 млн для поддержки энергетики Госсекретарь Блинкен: США выделят Украине $10 млн на поддержку энергетики Pixabay

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Соединенные Штаты выделят на поддержку энергетической инфраструктуры Украины 10 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена. Цитату привел ТАСС.

«Я авторизую [выделение] дополнительных 10 миллионов долларов на поддержку наших продолжающихся усилий предоставления экстренной помощи для поддержания энергетической инфраструктуры Украины», — сказал Блинкен.

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США выделили Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 460 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 120 миллиметров, радары воздушного наблюдения, Javelin, БМП Bradley, а также мины и приборы ночного видения.

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Президент США Джо Байден в понедельник, 20 февраля, приехал в Киев с целью показать союзникам приверженность поддержке Украины. Глава Белого дома тайно прибыл в Польшу, оттуда на поезде приехал в украинскую столицу. Байден планирует выступить с речью 21 февраля параллельно посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию.