Мир 08 апреля 2023, 22:34 Украина получит от Польши 200 бронетранспортеров Rosomak — Зеленский Президент Украины Зеленский: Польша передаст ВСУ 200 бронетранспортеров Rosomak Википедия

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что Польша поставит для нужд ВСУ 200 бронетранспортеров Rosomak. В пакет военной помощи войдут также истребители МиГ, минометы и ракеты.

«Есть новые договоренности по поводу БМП, больше сотни машин. По поводу бронетранспортеров Rosomak, 200 машин, сейчас 100 (машин получит Украина — прим. ред.) и 100 впоследствии. Также самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГи», — заявил Зеленский.

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Президент Украины побывал в Польше с официальным визитом в среду, 5 апреля. Главы государств подписали несколько двухсторонних соглашений. Польский лидер Анджей Дуда наградил Зеленского орденом Белого Орла — высшей государственной наградой республики.

Российская телеведущая Ольга Скабеева заметила, что жена президента Польши Агата Корнхаузер-Дуда приветствовала чету Зеленских на чистом на русском языке.