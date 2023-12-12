Мир 12 декабря 2023, 02:11 Украина получит от МВФ 900 миллионов долларов МВФ одобрил очередной транш для Украины в 900 млн долларов Pixabay

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Международный валютный фонд ободрил очередной транш для Украины в размере 900 миллионов долларов. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Украины в МВФ Владислав Рашкован, его слова передало издание Forbes.ua.

«Украина получит от МВФ очередной транш на 900 миллионов долларов. Вырученные средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета Украины на 2023 год», — заявил Рашкован.

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По информации издания, это последний транш, который Украина получит в 2023 году. В 2024 году киевские власти рассчитывают получить от фонда 5,4 миллиарда долларов.

Ранее представители МВФ сообщили о завершении обзора экономики Украины и успешном выполнении страной поставленных перед ней целей на конец сентября. Совет исполнительных директоров пообещал немедленно перечислить стране обещанные 900 миллионов долларов.