Мир 24 ноября 2023, 19:20 Украина получит от Канады более 11 тысяч штурмовых винтовок и 9 млн патронов Трюдо: Канада передаст Украине свыше 11 тыс. штурмовых винтовок и 9 млн патронов Ilia Yefimovich / dpa / Global Look Press

Читать 360tv в

Власти Канады предоставят Украине свыше 11 тысяч штурмовых винтовок и девяти миллионов патронов собственного производства. С таким заявлением выступил премьер страны Джастин Трюдо, сообщило РИА «Новости».

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидерами ЕС Трюдо отметил, что Украина по-прежнему нуждается в поддержке обороны. Поэтому Канада решила передать партию вооружения для ВСУ.

Реклама

«Сегодня я объявляю, что Канада жертвует свыше 11 тысяч штурмовых винтовок и более девяти миллионов патронов производства Colt Canada в провинции Онтарио», — добавил Трюдо.

В конце сентября премьер Канады сообщал, что страна в течение нескольких лет выделит украинским властям 482 миллиона долларов и отправит инструкторов для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Эти долгосрочные обязательства, по его словам, направлены на предоставление Украине стабильной поддержки.