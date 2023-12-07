Мир 07 декабря 2023, 07:19 Украина получит от Японии дополнительный миллиард долларов МИД Японии: Токио выделит Украине помощь в размере миллиарда долларов Unsplash

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Власти Японии приняли решение передать Украине новый пакет финансовой помощи на миллиард долларов. Об этом по итогам онлайн-саммита «Большой семерки» сообщила пресс-служба МИД азиатского государства.

«Премьер-министр Фумио Кисида сообщил, что Япония намерена направить Украине новый пакет средств на миллиард долларов, в том числе помощь на восстановление и гуманитарную помощь», — отметили в ведомстве.

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Кроме того, МИД сообщил о готовности содействовать получению кредита Всемирного банка для Украины на 4,5 миллиарда долларов.

В начале декабря Япония ввела санкционные ограничения против пяти физических лиц и четырех российских компаний. Их распространили на организации, которые посчитали причастными к ракетным и ядерным программам Северной Кореи.

Саммит государства G7 прошел в онлайн-формате в среду. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предполагал, что темой стало обсуждение тяжелого положения Украины.