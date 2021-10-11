Украина получит от ЕС 600 млн евро в рамках макрофинансовой помощи

Представитель ЕС в Брюсселе сообщил, что в ближайшем будущем Евросоюз предоставит Украине в рамках макрофинансовой помощи транш в 600 миллионов евро. Об этом написал ТАСС.

«Транш в 600 миллионов будет выделен в ближайшие дни», — цитирует представителя ЕС RT.

Он добавил, что на саммите с Украиной, который состоится 12 октября, стороны обсудят совместные усилия по борьбе с дезинформацией и гибридными угрозами.

Уточняется, что в декабре Украина получила первый транш от имени ЕС в размере 600 миллионов евро в рамках макрофинансовой помощи, связанной с коронавирусом.